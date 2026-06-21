Как се прави първокласен шоколад и работилница на село? Отговорът дават Силвия Тодорова и Петко Мирчев.

Дълги години двамата се занимават с организиране на събития. В един момент обаче се оказва, че Петко е много добър в правенето на шоколад.

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