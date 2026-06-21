Великобритания издирва около 3500 български граждани, които са получили студентски заеми за обучението си на Острова, а след това са напуснали страната, без да предоставят актуална информация за местоживеенето и доходите си. Данните са част от по-мащабна кампания на британската компания за студентско кредитиране, която се опитва да открие общо 121 000 души по света с непогасени задължения на стойност над 3 млрд. паунда.

Според студентския консултант Карина Кирякова бившите студенти са длъжни да актуализират адреса си и да декларират доходите си след напускане на Великобритания. „Ако не дадат данни, те ще започнат да ги издирват чрез местните власти и също могат да им начислят месечна фиксирана вноска, която е няколко стотин паунда. Също лихвите ще продължат да се трупат. Заемът ще нараства“, предупреждава тя. По думите ѝ е възможно да бъдат предприети и действия чрез агенции за събиране на дългове или съдебни процедури.

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Част от издирваните вече са получили предупредителни писма. Кирякова обяснява, че повечето български студенти са били обхванати от т.нар. План 2, според който започват да връщат между 6 и 9% от дохода си над определен праг. „Ако един бивш студент, който в момента работи в България, печели по 1500 евро на месец, то той трябва да връща 50 евро към Student Finance Company“, посочва тя.

Размерът на задълженията при някои студенти достига шестцифрени суми. „Най-често студентите от България кандидатстват за максимално финансиране и получават около 25 000 паунда на година. Така че най-често студентите от България получават точно около 100 000 студентски заем“, казва Кирякова. Тя призовава всички, които са напуснали Великобритания, да подадат актуални данни за адрес и доходи, тъй като „вноските, които трябва да връщат, не са големи“, а укриването на информация може да доведе до значително по-високи задължения.

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