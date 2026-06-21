В лясковското село Джулюница Христо Анчев и Евгения Занева вече десет години отглеждат аспержи - култура, която доскоро мнозина смятали за неприложима в България. „Дълги години работих във Великобритания. И преди 9 години се върнах в Джулюница да отглеждам аспержи. Когато започнах, ми казаха, че няма кой да ги търси, това не е продукт за България, но след 10 години нещата стоят различно“, разказва Христо.

Отглеждането на аспержи обаче изисква сериозно търпение. „Аспержите са многогодишно растение. Един път засети - 20 години е продуктивният период. Но въпросът е, че засети от семка чакаш 4 години“, обяснява производителят. По думите му растението расте изключително бързо и при топло време може да се бере по няколко пъти на ден. „Една аспержа може да порасне за 4-5 часа. Когато върхът е стегнат и не е разцъфнал, това е перфектната аспержа“, казва той.

Докато Христо се грижи за производството, Евгения развива онлайн продажбите и популяризирането на продукта. „Доста увеличихме онлайн присъствието ни и помагаме на хората как да си ги сготвят и приготвят“, споделя тя. Двамата залагат на качеството и подчертават, че продукцията им е изцяло органична. „Най-важното е, че са органични. Даже в момента сме в процес на биосертифициране“, допълва Евгения.

Въпреки че аспержите са позиционирани във високия ценови сегмент и не получават държавно подпомагане, интересът към тях не липсва. След края на сезона младите фермери насочват усилията си към други култури като фенел, кейл и ревен, а част от реколтата преработват в деликатеси.

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