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Борислав Ананиев и съпругата отглеждат аржентински хлебарки и брашнени червеи
Преди няколко години решението на Европейската комисия да разреши използването на прах от насекоми в някои храни предизвика бурни реакции и страхове у много хора. Докато едни се шегуваха, че скоро ще заменим фермите за животни с ферми за щурци и червеи, други вече превръщат това в реален бизнес. Оказва се, че една от малкото ферми за насекоми у нас, които служат за храна за екзотични животни се намира в Северозапада.
Преди повече от пет години Борислав Ананиев и съпругата му решават да заменят живота в София с този в монтанското село Стубел. Първоначално мислели да отглеждат крави, но плановете им се променили и така се насочили към развъждането на насекоми.
Къде се намира единствената у нас ферма за полезни насекоми и как помага на реколтата
Започнали с малко, а днес вече имат цяла ферма, в която отглеждат два вида насекоми, разказва Борислав. Днес във фермата отглеждат Zophobas morio и Blaptica dubia- аржентинска хлебарка. Те се използват за жив фураж за екзотични животни.
Основният пазар за гигантски брашнени червеи е в Италия и Холандия. Те са част от менюто на гекони, гущери, паяци, скорпиони и влечуги, разказва Борислав. 100 грама от гигантския брашнен червей струват над 10 евро в специализираните магазини. Най-търсени обаче остават хлебарките.
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