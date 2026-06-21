В Швейцария започнаха тристранни разговори между Иран, САЩ и посредника Катар, които касаят Ливан и замразените ирански авоари, съобщават Франс прес и ДПА, като се позовават на иранската държавна телевизия.

"Тристранно заседание с участието на Иран, САЩ и Катар започна по въпроси, касаещи глобално прекратяване на огъня в Ливан и блокираните ирански авоари“, се казва в съобщението.

САЩ и Иран с първи преговори след примирието в Швейцария

В него се пояснява, че разговорите се водят в луксозен хотел в Централна Швейцария, пояснява Франс прес. ДПА допълва, че те се водят в курорта Бюргенщок и в тях участва вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс. В американския преговорен екип са и Джаред Къшнър, и Стив Уиткоф, а в екипа на Иран са председателят на парламента на Иран Мохамад Багер Галибаф и външният министър Абас Арагчи, припомня Асошиейтед прес.

Редактор: Ина Григорова