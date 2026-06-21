Агенция „Пътна инфраструктура“ отрече тримата работници, блъснати от кола край Ботевград , да са нейни служители. От АПИ уточняват, че те са служители на пътноподдържаща фирма.

Припомняме, че в събота лек автомобил блъсна трима души по време на работа на околовръстния път на Ботевград. И тримата бяха откарани в три столични болници .

Публикуваме цялата позиция на Агенция „Пътна инфраструктура“:

Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД .

Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Редактор: Ивета Костадинова