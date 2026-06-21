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От Агенция „Пътна инфраструктура“ уточняват, че те са служители на пътноподдържаща фирма
Агенция „Пътна инфраструктура“ отрече тримата работници, блъснати от кола край Ботевград, да са нейни служители. От АПИ уточняват, че те са служители на пътноподдържаща фирма.
Припомняме, че в събота лек автомобил блъсна трима души по време на работа на околовръстния път на Ботевград. И тримата бяха откарани в три столични болници.
Публикуваме цялата позиция на Агенция „Пътна инфраструктура“:
Тримата работници, пострадали при вчерашния пътен инцидент на второкласния път II-17 (околовръстния път на Ботевград) не са служители на Агенция „Пътна инфраструктура“, а на пътноподдържащото дружество, отговарящо за поддържането на републиканската пътна инфраструктура в Софийска област. Изпълнител на този договор е ДЗЗД „ПП СОФИЯ 2023“ - гр. София, с участници в обединението – „Инфра Експерт“ АД -гр. София, „Обонато Билд“ ЕООД - гр. София и „Нивел Строй“ ЕООД - гр. Брезник. Тримата работници са служители на фирмата „Нивел Строй“ ЕООД .
Работниците са пострадали при изпълнение на дейности по поддържане на пътя - косене и почистване на отпадъци. Дейностите са изпълнявани при спазване на изискванията за безопасност за този тип дейност и участъкът е бил сигнализиран с конуси.
Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация, да бъдат внимателни и да спазват дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Редактор: Ивета Костадинова
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