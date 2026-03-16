Огромни сметки за вода, някои от които достигат до 840 евро - за това сигнализират хората от жилищен блок в столичния квартал „Младост 1“.

От „Софийска вода“ твърдят, че е възможно скрито потребление. Оттам обясняват още, че шахтата, в която се намира главният водомер, е с асфалтиран капак и нямат достъп до нея. Хората от жилищния блок казват обаче твърдят, че капакът на шахтата е отварян и водомерът винаги е бил достъпен. Те алармират още, че има препокриване на периодите при едно от последните засичания.

„Последната фактура, която получихме през февруари е 513 евро. Периодът е от края на месец април миналата година. Начислени са ни 7647 кубични метра вода. Това е разпределено между висчки абонати, а според нашите водомери сме потребили 3600 кубични метра вода. Разликата е огромна”, казва една от потърпевшите. „На нас ни дават информация, че това е отчетено на общия водомер, което означава, че някой трябва да го е проверил и да е видял, че е точно тази сума”, допълва тя.

„Ако искаме допълнителна проверка, трябва представител на етажната собственост да заплати такса и тогава те ще предприемат действия. Въпросът ни е необходимо ли е да бъде заплатена такса? В наредбата е предвидено, че при над 20% по-високо потребление първо трябва да се уведоми етажната собственост. Такова уведомление, обаче, не е направено от „Софийска вода”, алармират потърпевшите.

„Няма скрита консумация - нашите мазета са абсолютно сухи и ние не сме напълнили три олимпийски басейна, това е абсурд”, заявява друг жител на жилищния блок в столичния квартал.

От компанията твърдят още, че са намирали помещения без водомери. По думите на жителите на блока обаче такива помещения няма. Те твърдят още, че „Софийска вода” не им предоставя информация за това колко абоната са вързани на общия водомер, въпреки че такава е искана.

„Интресното е друго: ако примем, че има теч, тази вода не е влязла в канализация, но въпреки това ни начисляват канализация и пречиствателна станция”, казва друг от потърпевшите с висока сметка за вода.

Хората от жилищния блок са категорични, че ще искат допълнителна проверка заради шокиращите фактури за вода, които са получили.

От „Софийска вода” излязоха с позиция по случая. Ето какво гласи тя:

Сградата е проверявана многократно и в минали периоди (2016 г., 2020 г.), тъй като там се наблюдава системен проблем с високо общо потребление. За конкретния период, установихме:

В случая става дума за високо общо потребление за период от 9 месеца - 28.04.2025 - 21.01.2026, поради труден достъп до приходния водомер. Основният проблем е, че общият водомер на сградата е бил труднодостъпен в продължение на години - шахтата е покрита с асфалт и върху нея са паркирани автомобили. Това е попречило на редовното отчитане. Задължение на етажната собственост е да осигури достъп до общия водомер.

Подробната хронология показва:

► От 2022 г. не е фактурирано общо потребление, тъй като достъпът до приходния водомер е бил силно затруднен.

► Октомври 2024 г. и януари 2025 г. - проверители при реален отчет са констатирали на място тежък капак и паркирани коли върху шахтата.

► Март 2025 г. - монтиран е дистанционен модул за отчитане, за да се избегне необходимостта от физически достъп.

► Април - юли 2025 г. - при първите дистанционни отчети е отчетена завишена консумация. Изпратен е екип за проверка, но тя не може да се потвърди, тъй като шахтата този път е асфалтирана. Не е фактурирано общо потребление, а е изпратен втори екип за връчване на предписание.

► Септември 2025 г. - извършен е отчет при частично отворена шахта, като по време на отчета е осъществен контакт с домоуправителя на вход Б.

► Ноември 2025 г. - извършена е подробна проверка на сградната инсталация, като резултатите от нея показват:

Приходният водомер на сградата отчита подадената вода към 2 жилищни входа с общо 66 апартамента и партерни търговски помещения и офисна част ( с 8 броя офиси в нея); При посетени апартаменти, които се фактурират на база или са с прогнозни отчети, са издадени 5 предписания за подмяна на водомери с изтекъл срок за метрологична проверка; Установени са 5 помещения без монтирани водомери - 4 санитарни помещения и 1 фирма в мазето; не е осигурен достъп до 5 апартамента”, уточняват от „Софийска вода”.

За високите сметки има различни вероятни причини, като точното установяване може да стане само с проверка по заявка на потребителите. „Софийска вода" следи редовно потреблението на вода във всяка сграда. Когато разликата между показанията на общия водомер и сборът от индивидуалните водомери на отделните имоти надхвърли 20%, уведомяваме живущите.

Ако жителите в етажната собственост не могат да установят причината сами, управителят на етажната собственост може да поиска съвместна проверка на място - комисия от представители на етажната собственост и „Софийска вода”. За целта се подава заявление по образец.

Ако потребителите се съмняват в точността на общия водомер, могат да поискат той да бъде проверен в акредитирана лаборатория. Услугата е платена, но ако се окаже, че водомерът, който е собственост на „Софийска вода”, е неизправен, платената сума се възстановява от дружеството”, се казва още в позицията.