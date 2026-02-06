Тръба на „Топлофикация“ изригва в мазето на блок в столичния квартал „Дианабад“. Подземните помещения се наводняват с огромно количество гореща вода. Хората се притесняват, че течът може да застрашава основите на сградата и жилищата им. Разказват, че проблемът с авариите по тръбата е от година и половина. Подавали са сигнали, но решение на проблема все още няма.

„Няколко огромни теча ремонтираха от „Топлофикация”. През няколко месеца имаме проблеми. Сега отново”, обясни живущ в блока в "Здравей, България".

Теч от месеци: 2 тона вода на ден изтичат от жилищна сграда в София

Той обясни, че магистрално съоръжение на „Топлофикация”, което е на повече от 40 години, минава през подземния паркинг на блока и захранва четирите му входа, както и съседна сграда. „Когато има теч – се получава конденз от парата, а водата – около 40 до 50 кубика на ден - изтича в основите на зданието. Сложили сме потопяема помпа, с която дренираме и изхвърляме водата в канализацията”, подчерта мъжът.

А други живущи в блока посочиха, че топлата вода, която е с температура от 30 градуса - се плаща от всички тях, въпреки че някои дори не я ползват. Те казват, че след намесата на NOVA водата била спряна от „Топлофикация”. "Вероятно част от усилията на „Топлофикация” да замажат ситуацията”, посочват те.

„По-сериозният проблем е, че в съседство на тръбата минава трасе с кабели, което влиза в трафопост, който преди две години се взриви. Буквално. Беше направен ремонт за стотици левове”, обясни живущ в блока.

Течове на гореща вода и риск от късо съединение в абонатна станция в блок в София

Собственичка на жилище в сградата заяви, че са подавани жалби към всички институции в страната, които могат да помогнат. „Дойдоха, закърпиха положението и след това се сезираха, че няма проблем и няма течаща вода. И отричат, че реално може да се направи някакъв ремонт. Казват, че това не може, а и е изключително сложно да бъде ремонтирано”, подчерта тя.

Друга жена изтъкна, че има достъп до тръбите и едва ли е проблем да се нарежат и да се подменят на части.

А по отношение на твърдения на „Топлофикация”, че в блока се отказва достъп до тръбите – живущите казаха, че „всеки път им се молим да дойдат и да отстранят теча”.

Повече по темата гледайте във видеото.