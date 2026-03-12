Възможно ли е да се „разведем с „Топлофикация“? Жена направи свръхусилия, за да прекъсне връзката си с дружеството, но без успех. Тя е спряла парното, прекъснала е тръбата на топлата вода и дори е свалира водомера. Въпреки това опитите ѝ да не плаща нищо удрят на камък. Оказва се, че дори след физическо прекъсване на тръбите, начисляването на такси продължава. От дружеството настояват за достъп до вече отрязаната инсталация и твърдят, че имат законно основание да начисляват такса.

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

„Целият вход няма парно. От юни спрях и топлата вода. Казаха ми че „Софийска вода” прави това. Те дойдоха, демонтираха водомера, сложиха тапа на тръбата и пломба на спирателния кран. Имам протокол и от двете места. От „Топлофикация” искам да ми се премахне партидата и искането за годишен отчет”, обясни Снежанка Панова в ефира на „Здравей, България”.

