Първи сигнали за манипулация на уязвимите групи от хора с цел политически дивидент за предстоящия вот. Картината от страната показва - като средство срещу тях са използвани различни видове социални механизми. Проверките на социалното министерство бяха инициирани като част от действията на служебния кабинет за осигуряване на честни избори.

Социалният министър обяви, че са постъпили първи сигнали - от Якоруда, Белица - Благоевградския регион. „Имаме такива и от Плевенския регион - свързани с рекламиране на младежките програми за заетост - „ако гласувате за определена политическа сила - ще бъдете включени в програмата“. Добре знаете, че в северозападния регион уязвимите групи са много - те са подвластни на такъм тип влияние - „ако не гласуваш по определен начин, ще ти отнемем социалните помощи, ще те изключим от списъка с топъл обяд, за личен асистент“, алармира Адемов.

Хасан Адемов: Няма да позволим социални услуги да се използват за предизборен натиск върху уязвими хора

„Нашата основна цел е да гарантираме, че хората могат свободно да изразят своята воля на изборите, без да бъдат подлагани на натиск чрез социалните услуги“, заяви Адемов. Той подчерта, че социалната политика разполага с многобройни инструменти, които понякога могат да бъдат използвани за влияние, особено върху уязвимите групи.

По отношение на критериите за достъп до социални програми министърът посочи, че те ще бъдат изрично формулирани чрез решение на Министерския съвет. Сред основните критерии са доходи до два пъти под линията на бедността, липса на задължения към държавата и наличие на лични автомобили, ако има лизингови договори.

„Целта е ясна – да се защити свободата на гражданите и да се предотврати политическо влияние чрез социалните услуги. Искаме хората да гласуват без страх, а институциите да действат честно и прозрачно“, обобщи Адемов.

Адемов: Трябва да вземем мерки хората с увреждания да гласуват свободно

Той подчерта, че са предприети мерки от страна на ведомството за превенция на политическия натиск върху социално уязвими граждани.

