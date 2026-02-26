Служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов проведе среща с представители на Национално представителните организации на хората с увреждания.

„Уязвимите са най-лесно податливи на контролиран вот. Искаме да спрем това. Трябва да направим така, че хората с увреждания да могат да изразят свободно своето право на глас“, заяви той. Ресорният министър изяви желание ведомството и организациите да работят заедно за постигане на тази справедливост. „Ще разчитаме на вашите сигнали и на възможностите, които имате за наблюдение. Ние имаме готовност веднага да проверим при данни за нередност“, каза Адемов.

Снимка: Пресцентър на МТСП

Той поиска информация за основните проблеми, с които се сблъскват хората с увреждания при провеждането на избори, като възможности за придвижване до избирателните секции, достъпността на средата в тях и съдействие от страна на членовете им. Представителите на националните организации споделиха, че в малките населени места често не е осигурена достъпна среда, която да позволи на хората с увреждания да гласуват, а самите те не искат да правят това с подвижна урна заради многото сигнали за манипулации.

Земеделският министър: Работим по конкретни казуси, по които има съмнения за корупция

„Всички социални плащания са гарантирани. В сряда правителството прие удължителен закон за бюджета, който ще бъде внесен в Народното събрание“, успокои социалният министър. Адемов допълни, че в тези условия се търси начин за подкрепа на уязвимите български граждани и през европейски програми. В средата на март започва раздаването на хранителни пакети с 11 основни продукта, като хората с увреждания са една от основните групи, които ще получат от тях. Той беше категоричен, че министерството ще работи да не се допусне хранителните пакети да се използват за предизборни цели. „Трябва да спрем злоупотребите „глас срещу хляб“. Нашата функция е превантивна и ние не атакуваме кметовете или служителите в социалната сфера, а порочните практики“, допълни той.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за подобряване на системата за хората с увреждания, както и начините за осигуряване на заетост за тях. „Вие сте достойни хора и искате основните ви доходи да са от труд. За два месеца, колкото е хоризонтът на едно служебно правителство, няма да успеем да постигнем трайно решение, но можем да поставим основите“, каза още министър Адемов.

Редактор: Цветина Петрова