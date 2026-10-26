Украйна и Молдова подписаха споразумение за сътрудничество във военнотехническата сфера, обяви украинският премиер Сергий Корецки на съвместна пресконференция с молдовския премиер Василе Тофан.

„Днес подписахме споразумение за военнотехническо сътрудничество. То проправя път за обмяна на опит“, каза Корецки.

Украйна също така е предложила на Молдова да разшири участието си в коалицията за разминиране.

Молдова съобщи за пет паднали дрона за по-малко от 24 часа

Въздушното пространство на Молдова е било нарушено повече от 100 пъти от началото на руско-украинската война и части от ракети и дронове са паднали на нейната територия. Ето защо Молдова иска да почерпи от опита на Украйна в борбата срещу дронове, заяви Тофан.

По думите му, защитавайки се от руската агресия, Украйна допринася за мира и сигурността в Европа. „От началото на войната нашето въздушно пространство бе нарушено повече от 100 пъти. Дронове и части от ракети падат на наша територия. Имаше пет такива случая само в събота. Не може да пренебрегваме тези рискове“, заяви Тофан.

Редактор: Ивета Костадинова