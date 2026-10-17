Пет дрона, идентифицирани от молдовските власти като руски, са паднали на територията на Молдова в рамките на малко повече от 17 часа на 15 и 16 октомври. За случая стана ясно днес. При инцидентите има един леко пострадал човек и незначителни материални щети.

Молдовското Министерство на външните работи съобщи, че дроновете са навлезли във въздушното пространство на страната в четвъртък и петък, като са паднали предимно в северните и източните райони.

Румънски изтребители свалиха два дрона над Черно море

Отломки са открити на няколко места, сред които районите около Кошауш, Дубовка, Делакеу–Пухачени и Крокмаз. При инцидента край Крокмаз е възникнал пожар в растителността и са нанесени материални щети, съобщава молдовската държавна информационна агенция.

Молдовското външно министерство осъди нарушаването на въздушното пространство и заяви, че войната на Русия срещу Украйна създава конкретни рискове за сигурността на Молдова и стабилността в региона.

Молдова граничи с Украйна и нееднократно е съобщавала за навлизане на дронове във въздушното ѝ пространство на фона на руските атаки срещу съседната страна.

Редактор: Габриела Павлова