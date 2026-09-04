Започна изплащането на помощите за пострадалите от проливните дъждове в Струмяни, Илинденци, Пещера и Батак. Агенцията за социално подпомагане вече е отпуснала еднократна помощ в размер до 1171 евро на 20 семейства. Общо 14 са отпуснатите помощи на пострадали домакинства в Батак, а шест - в Струмяни и Илинденци.

До момента социалните работници са извършили 136 обхода в засегнатите райони. При посещенията на място са предоставени 102 заявления-декларации, а служителите на АСП са консултирали хората в домовете им.

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Еднократната помощ в размер до 1171 евро е един от трите вида подкрепа, които се предоставят по линия на Министерството на труда и социалната политика.

Домакинствата, чието основно и единствено жилище е увредено, могат да кандидатстват и за допълнителна подкрепа в размер на 1550 евро. Предвидена е и помощ до 1300 евро от фонд „Социална закрила“ към МТСП за закупуване на основно обзавеждане и оборудване за дома. Задължително условие е засегнатото жилище да е законно построено и обитавано, а кандидатът да е кандидатствал или да е бил одобрен за първата помощ от 1171 евро.

Приемът на документи продължава. Заявленията се обработват в максимално кратки срокове, за да достигне подкрепата възможно най-бързо до пострадалите домакинства.

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Паралелно с финансовата подкрепа, Министерството на труда и социалната политика съдейства за отстраняване на щетите от наводненията. В пострадалите общини са наети безработни, които помагат за почистването на улиците и ключови обществени обекти. Възнагражденията им са осигурени по проект „Заетост без бариери“, който се финансира от европейската програма „Развитие на човешките ресурси“.

Най-много безработни за отстраняване на щетите от наводненията са наети в Батак – 17 общи работници. Има наети безработни и в Пещера - петима работници, и Струмяни – 10 работници. Нуждата от определен брой общи работници се заявява от съответната община към Бюрото по труда, откъдето насочват безработните.

Редактор: Цветина Петкова