Днес отбелязваме Световния ден за борба с рака на дебелото черво – едно от най-често срещаните онкологични заболявания. То обаче може да бъде предотвратено, ако бъде открито навреме.

Кампанията на Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост тази година е под надслов „Страхът не е решение,профилактиката е”, а целта е повишаване на осведомеността.

„19-20 на 100 000 са с такова заболяване в световен мащаб. В България за година се диагностицират между 3500-4000 случая с новооткрит рак на дебелото черво”, каза началникът на клиника по гастроентерология и хепатология проф. Стоян Ханджиев.

Като рискови фактори той изтъкна тютюнопушенето, прекомерната консумация на алкохол, застоелия начин на живот и затлъстяването. Независимите фактори са възрастта, фамилната обремененост и генетичните заболявания

„Мъжете страдат повече от това заболяване, отколкото жените. Симптомите, които не бива да бъдат пренебрегвани, са кървенето при дефекация и редуването на запек и разстройство. Анемията също е в основаната на заболяването. Болестта обаче е лечима в ранния стадий и е важно редовно да се правят профилактики”, отбеляза проф. Ханджиев.

