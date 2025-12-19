Ръководителят на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноем спря лотарията за зелени карти, като заяви, че тя е била използвана от заподозрения в масовата стрелба в университета „Браун“.

Клаудио Невес Валенте, 48-годишен португалски гражданин, е обвинен, че на 13 декември е нахлул в сграда на университета и е открил огън по студенти, които са се явявали на изпити, като е убил двама и е ранил 9 души.

Тръмп: Пътуващите за Световното по футбол в САЩ да кандидатстват за виза веднага

Той е обвинен и в убийството на професор от Масачузетския технологичен институт (MIT) два дни по-късно.

Ноем написа в социалните медии, че Невес Валенте „е влязъл в САЩ чрез програмата за имигрантски визи „Лотария за разнообразие“ (DV1) през 2017 г. и е получил зелена карта“.

„По указание на президента Тръмп, незабавно нареждам на USCIS (Службата за гражданство и имиграция на САЩ) да спре програмата DV1, за да се гарантира, че повече американци няма да бъдат засегнати от тази катастрофална програма“, написа Ноем.

„На този отвратителен индивид никога не трябваше да бъде позволено да влезе в нашата страна“, продължи тя, цитирана от АФП.

Невес Валенте бе намерен мъртъв след самоубийство след дълго преследване, съобщи полицията.

Лотарията за зелена карта в САЩ предоставя до 55 000 визи за постоянно пребиваване годишно на хора „от страни с ниски нива на имиграция в Съединените щати“, според Държавния департамент.

За да се класират, кандидатите трябва да имат поне средно образование или две години обучение или трудов стаж.

Те преминават и през процес на проверка, който включва интервю.

