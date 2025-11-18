Американският президент Доналд Тръмп заяви, че пътуващите за Световното първенство по футбол в САЩ през следващата година трябва да кандидатстват за визи веднага. Молбите ще имат специално обозначение, което ще им дава предимство.

FIFA Pass се нарича молбата за виза, която ще позволи на закупилите билети чрез уебсайта на Международната футболна федерация да получат бързо дата за интервю, за да бъде безпрепятствено пътуването им за Световното първенство по футбол следващата година.

Обозначението Pass ще дава приоритет при насрочването на датата за разговор с консулските представители. В тази връзка държавният секретар Марко Рубио заяви, че по целия свят вече са изпратени допълнително над 400 консулски служители, за да се справят с търсенето и издаването на визи. Според него в около 80% от случаите пътуващите до САЩ за Световното първенство ще могат да получат час за виза в рамките на 60 дни.

"Ще направим същата проверка, каквато бихме направили на всеки друг", каза Рубио, но разликата ще бъде в това, че гостите на Световното първенство ще получат възможност да се придвижат "нагоре в опашката" на чакащите.

От ФИФА са вече в готовност за тегленето на жребия на 5 декември в Център "Кенеди" във Вашингтон. 104-те мача от самото първенство догодина ще се играят в Канада, Мексико и Съединените щати. 11 американски градове ще бъдат домакини на футболните срещи.

Редактор: Цветина Петкова