Ден след опустошителните валежи - бедственото положение в Царево беше отменено. През септември 2023 година в квартал “Василико” беше повреден мост, а двама души загубиха живота си. Този път в града нямаше жертви.

Отново вали дъжд, а заради очакваната лоша прогноза и предупреждения за опасно време следващата седмица днес започна аварийно почистване на дървета и наноси от речните корита и дерета протежение на река Черна. Земна маса е затрупала и дерето край село Изгрев и селищно образувание Арапя. Въпреки дъждът днес засега е планирано в понеделник да бъде възстановен учебният ден за учениците и детските градини, а при влошаване на обстановката кризисния щаб ще решава наново.

Голямото почистване започна от ранно утро, докато дъждът за кратко беше спрял. Отворени за движение са мостът за плаж Нестинарка, този за кв. Василико, но движението до Арапя и Лозенец е ограничено. Днес сигнали за бедстващи хора няма, но равносметката е за няколко спасени живота през вчерашния ден. Единият е измъкнат от лек автомобил, който е бил понесен от водите, а другата спасена е жена, която е била на косъм от токов удар. Вода е навлязла в дома й и са започнали гърмежи на електрическата инсталация.

“Водата вече е достигала до доста високи нива, колата е угаснала, но мъжът е успял да подаде сигнал и момчетата са го извели много бързо”, разказа главен инспектор Кирил Киряков - началник на пожарната в Царево. Той обясни, че е било помогнато и на семейства от пострадали къщи.

Бедстващата жена е измъкната през прозорец буквално секунди преди намокрената електрическа инсталация да гръмне.

Снощи водата е отнесла и огромен сейф от офис. Той е пълен с пари и злато и все още няма информация дали е намерен. До късно вечерта хората са го търсели с фенерчета в дeрето. Собственикът притежава автосервиз.

През уикенда стартира организация на местната власт за изграждане на бентове в коритото на река Черна, която сътвори всичко, което се случи през кошмарния ден.

“Този път няма жертви. Това беше най-важната задача пред нас не само вчера, а и през цялата изминала седмица, защото ние информирахме жителите и гостите на общината още в понеделник за предстоящото бедствие. Добрата организация на терен доведе само до материални щети”, сподели кметът на Царево Марин Киров.

“За мен е радостно, че мостовете и язовирните стени, които изградихме след първото бедствие, са напълно здрави, има само периферна разрушена инфраструктура около тях, което означава, че сме си свършили добре работата”, каза той.

Кметът обясни, че община Царево почиства абсолютно всички корита на реки и дерета от село Лозенец до Резово и навътре в Странджа вместо областна администрация, защото тя няма средства. “Почистихме и река Черна, но истината е, че цялото това трасе по устието на морето до село Изгрев се нуждае от спешна корекция”.

“Община Царево веднага след бедствието е подала документи в междуведомствената комисия, но от 2023 година наблюдаваме 5 правителства. Основният апел към държавата е да заделят финансов ресурс за качествено възстановяване. От предишното бедствие община Царево има неизплатени обекти за близо 40 млн. лева”, каза Киров.

“Подготвяме се за предстоящия голям дъжд, гражданите са информирани, със службите работим на терен. Днес ще проучим дали може да изградим бентове в района на река Черна, където има жилищни сгради”, допълни той.

Изчисляване на щетите и огледите ще продължат и днес, но към този момент е че разрушенията по инфраструктурата в Царево възлизат на близо 50 млн. лева. Очаква се решението на инженерите за изграждане на спешни укрепителни съоръжения и бентове край коритото на реката.

Община Царево разкри и дарителска сметка и обяви кампания за набиране на средства за пострадалите домакинства и местен бизнес. Под наблюдение от гранична полиция и гражданска защита остава целият регион на южното Черноморие.

