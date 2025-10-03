Трима министри – на екологията, на регионалното развитие и на туризма - ще търсят причините за тежките наводненията в Бургаско. Това ще стан веднага след приключване на операциите по отводняване и евакуиране на населението. Държавата започва масирани проверки на строителството в засегнатите райони.

♦ „Още днес ДНСК ще бъде изпратено на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонения в строителството и в одобрените общите устройствени планове на засегнатите общини”, заяви министър на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.



♦ Конкретно, в курортното селище "Елените", екоминистерството ще проверява дали е имало нерегламентирано строителство в сухо дере, от което е преляла дъждовната вода.

„Интензивният дъжд е предизвикал прииждане на това дере Козлука. Река там няма. Там има няколко сухи дерета. Още днес съм разпоредил проверка. Да видим дали инвестиционните намерения, които са реализирани в района на това така наречено сухо дере - защото такъв термин няма - са били съгласувани с Басейнова дирекция”, заяви министърът на околната среда и водите Манол Генов.

♦ В миналото именно незаконното строителство и непочистените дерета и речни корита са били посочвани като причини за тежки наводнения. Сега Министерството на туризма ще проверява как са издадени разрешителните за строеж на всички хотели в засегнатите райони.



„Как са издавани строителни разрешителни за хотелите там? Дали някои от тези строежи по някакъв начин би могъл да допринесе за подобно бедствие. Засега нямаме такава информация”, заяви министър Мирослав Боршош.

♦ Енергийното министерство организира алтернативно захранване за местата, където има наводнени трафопостове. Екипи на електроразпределителните дружества пък ще отстраняват повреди по електропреносната мрежа и инфраструктура.



„В района имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода с цел да не се стигне до токов удар. След като бъдат отводнени ще бъде възстановено електрозахранването”, каза енергийният министър Жечо Станков.

♦ А армията остава в готовност.

„Във връзка с дадената ситуация са поискани две лодки със спасителни екипи от ВМС, които са изпратени. Имаме готовност с останалите модули за борба с наводненията също да реагираме, следим обстановката”, заяви военният министър Атанас Запрянов.

