От миналата година НАТО работи по създаването на нов многонационален военен корпус на територията на Турция като част от регионалните си планове. Това разкрива разследване на турския в. „Джумхуриет“.

Според проучването на журналиста Баръш Теркоглу информацията за инициативата изтекла от профила на турски военен в LinkedIn. Военният посочил, че е участвал в конференция на НАТО от името на „NATO MNC-TÜR“ (NATO Multinational Corps Turkey) – съкращение, което предизвикало интерес, тъй като към момента такъв корпус не съществува.

След това журналистът отправил официално запитване към турското министерство на отбраната. Първоначално представители на институцията отрекли информацията, но по-късно изпратили писмено потвърждение, че „в момента се работи по инициативата“.

„Инициативата се осъществява в рамките на плановете на НАТО за региона. Процесът е започнал, но все още не е финализиран. Не е определено окончателно и нейното установяване, нито емблемата ѝ. Работата започна миналата година“, се посочва в отговора до журналиста.

Представителите на министерството уточнили, че корпусът няма връзка с войната в Иран и се провежда изцяло в рамките на регионалните стратегически планове на Алианса. Те добавили, че изтичането на информацията от профила на военния в LinkedIn е предизвикало тревога сред представители на НАТО.

Турция, член на НАТО от 1952 г., поддържа една от най-големите армии в Алианса и разполага с две натовски бази – „Инджирлик“ и „Кюреджик“, както и със щаб на LANDCOM (Съюзното сухопътно командване на НАТО).

