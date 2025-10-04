Десет редки канибалски медузи с 20-метрови пипала бяха изхвърлени на плаж в американския щат Тексас, съобщава New York Post.

Големите, розови, желатинови същества изплашиха хората на няколко плажа в щата. Те бяха открити по протежение на 16-километров участък от бреговата линия.

Учените бързо установиха, че медузите, изхвърлени на плажа, принадлежат към вида Drymonema larsoni, известен още като розови демони. Този вид е описан от учените едва през 2011 г., въпреки че е бил забелязван още в началото на XX век. Според Джейс Тунел от Изследователския институт „Харт“, пипалата на тези медузи могат да достигнат 21 метра дължина и тегло до 22 килограма.

В края на лятото и началото на есента тези розови злодеи плуват до брега на Тексаския залив, където ловуват ушати медузи, принадлежащи към същия клас – Scyphozoa. Ако обаче по някаква причина плячката им липсва, Drymonema larsoni може да загине и да бъде изхвърлена на брега.

Въпреки ужасяващия си вид и репутацията си на канибали, тези медузи са безвредни за хората. Докосването им може да причини само лека болка.

По-рано беше съобщено, че огромно морско същество е открито край бреговете на Великобритания. Учените не успяха веднага да идентифицират вида на животното.

