В Испания и Гърция туристите са изправени пред нови морски опасности. У нас също се наблюдават промени в Черно море, причинени от изменението на климата.

Затворени плажове в Испания заради синия дракон

Испанските власти затвориха редица плажове след появата на опасен морски обитател – синия дракон. Това е малък морски охлюв, принадлежащ към голите охлюви, който съдържа токсини и може да предизвика силно парене, повръщане и тежки алергични реакции. Специалистите предупреждават, че дори докосването на мъртви екземпляри може да бъде опасно.

Нашествие на лилави медузи в Гърция

В съседна Гърция властите обявиха масово разпространение на лилави медузи около островите. Този вид се развива по-бързо от очакваното и няма естествени врагове в новата си среда, което го прави сериозен конкурент на местните видове. Резултатът е промяна в хранителните вериги и в екологичното равновесие на Средиземно море.

Опасни лилави медузи се появиха в Гърция

По темата разговаряхме с доц. Кремена Стефанова, ръководител на секция „Биология и екология на морето“ в Института по океанология към БАН. Тя обясни, че навлизането на чужди видове е пряко свързано с климатичните промени:

⇒ повишаването на температурите води до промени в местообитанията;

⇒ много видове мигрират към по-дълбоки или по-хладни води;

⇒ новите обитатели често нямат естествени врагове и застрашават биоразнообразието.

Според доц. Стефанова климатичните промени също така причиняват повишена киселинност на водата (ацидификация), която оказва пагубно влияние върху кораловите рифове и морските екосистеми.

Черно море не остава изолирано

У нас също се съобщава за поява на инвазивни видове. В последните години по крайбрежието се наблюдават промени във водата, включително характерния тюркоазен цвят, породен от цъфтеж на микроскопични организми.

По думите на доц. Стефанова в Черно море няма толкова опасни видове, колкото в Средиземно море или Атлантика, но туристите трябва да внимават за:

⇒ морски дракон – риба, чието ужилване е болезнено;

⇒ скорпена – също може да предизвика обождане;

⇒ медузи – техните клетки причиняват парене и алергични реакции;

⇒ морска котка – вид скат, способен да ужили с опашката си.

Редактор: Цветина Петкова