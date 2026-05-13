Огромен интерес предизвика първата самостоятелна изложба на Теодора Николова, представена в България под мотото „Безкрайност“. В нея художничката обединява живопис, скулптури и инсталации, които изследват темата за безкрайността отвъд формата, рамката и възприятието. Повече за изложбата разказва художничката пред репортера Десислава Жаблянова в „Социална мрежа“. Изложбата „Безкрайност“ може да бъде видяна в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5. Изложените картини са били в места като Лувъра и други културни столици като Париж, Лондон и Рим, но днес могат да бъдат видени и на родна почва. Тя изказа благодарност за възможността да ги представи пред българската аудитория в сърцето на София в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5.

„Специални благодарности към партньорите ми от Италия, с които имаме представяне на 61-ото Венецианско бианале. Те ми разрешиха да покажа творбата си, с която ще участвам там, първо пред българската публика като комплимент към мен и българската публика“, сподели Теодора.

Художничката разказва, че всичко при нея се случва случайно и не е търсено някакво вдъхновение. В последно време открива вдъхновение в честността на хората и в очите им.

„Изкуството е безкрайно. Съществува преди нас и ще съществува винаги. Можем само да му се наслаждаваме, а то ни дава храна на душата. Освен картината за Венецианското бианале, бих ви споделила съвместната ни работа заедно с балета от Националната опера и балет. Специални благодарности на Марта Петкова и на всички балерини. Направихме един чудесен проект, който се представи в Карусел дьо Лувър, след това в Музея за модерно изкуство в Рим. Направих една интересна арт инсталация, която символизира небето и земята. От мрежа и алуминий се показва човешка глава и ръка от метал, която сочи към огледало, на което е написан цитат от Библията. Красотата и добротата са сложени в човека от самото начало и може да им се даде път по всяко едно време“, разказа повече за изложбата и творбите си художничката.

Изложбата може да бъде видяна до 23 май в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5

