Газова експлозия предизвика пожар на горните етажи на висока жилищна сграда в Ню Йорк, при който загина един човек, а други 14 бяха ранени, съобщи "Асошиейтед прес", цитирана от БТА.

Инцидентът е станал малко преди 12:30 ч. местно време в квартал "Бронкс". Сигналът за пожара е подаден незабавно, а на мястото са изпратени мащабни екипи на пожарната и спешните служби.

По първоначална информация сериозни щети са нанесени на около десет апартамента в сградата. Властите все още не са разкрили самоличността на загиналия.

Сред пострадалите един човек е в критично състояние, петима са с тежки наранявания, а осем са получили по-леки травми. Всички ранени са откарани в болнични заведения в града.

В гасенето на пожара и спасителните дейности са участвали над 200 пожарникари и спасителни екипи.

Редактор: Ралица Атанасова