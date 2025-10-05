Хората едва наскоро започнаха да осъзнават колко вредно може да бъде, когато малките деца се „успокояват“ чрез екрани и безконтролен достъп до интернет. Но сега, с възхода на чатботовете с изкуствен интелект, някои родители оставят децата си с ChatGPT, за да си „говорят“ с него с часове, пише в. „Гардиън“.

Някои използват успокояващия глас на чатбота, за да приспиват малките си, което показва колко бързо експерименталната технология е станала част от ежедневието – въпреки сериозните въпроси за нейното влияние върху психичното здраве.

В Reddit един изтощен баща, Джош, признава, че е дал телефона си на четиригодишния си син, за да разговаря с ChatGPT, докато той върши домакинска работа.

„След като го слушах 45 минути как ми разказва приключенията на Томас Локомотива, се предадох“, пише той.

Когато се върнал два часа по-късно, детето все още си говорело с чатбота за Томас и приятелите му. Разговорът бил над 10 000 думи.

„Синът ми мисли, че ChatGPT е най-готиният човек на света, който обича влакове“, споделя Джош.

36-годишният Сарал Каушик разказва, че използвал ChatGPT, за да се представи за астронавт на Международната космическа станция и да убеди четиригодишния си син, че пакет „космически сладолед“ е дошъл от Космоса.

„ChatGPT му каза, че е изпратил малко сладолед на татко от Космоса, и аз го извадих. Детето беше във възторг – питаше как спят астронавтите, сияеше от щастие“, споделя Каушик.

По-късно, когато му казал истината, че е говорил с компютър, а не с човек, малкият бил разочарован.

Подобни случаи изглеждат безобидни, но експертите предупреждават, че това е „игра с огъня“. Изкуственият интелект не притежава емпатия и може да замъгли границата между реалност и измислица.

Изследвания показват, че децата често възприемат чатботовете като нещо „между живо и неживо“, казва професор Йинг Сю от Харвард.

„Ако вярват, че ИИ има собствена воля и иска да говори с тях, те започват да мислят, че изграждат истинска връзка.“

Някои родители използват изкуствен интелект и за създаване на изображения, заменяйки детската фантазия и рисунките с мигновени компютърни картинки.

Бен Крайтър, баща на три деца, споделя, че след като запознал децата си с визуалните възможности на ChatGPT, те започнали да го молят всеки ден да им „показва картинки“.

Друг баща от Бостън разказва, че генерирал с помощта на AI изображение на „чудовище-пожарна кола“, след като четиригодишният му син го попитал дали такова съществува.

Това довело до спор със сестра му, която настоявала, че не е истинско — но момчето не повярвало, защото „ето я снимката“.

„Дойде ми като предупреждение да съм по-внимателен с тези неща“, заявява бащата.

Според професора по технологии и общество в Университета в Бангор Андрю МакСтей, няма нищо лошо децата да използват изкуствен интелект – стига да има ясни правила и надзор.

Но той е категоричен: „Тези системи не са създадени в интерес на децата. Езиковият модел не може да съчувства – той просто предвижда следващи думи, за да задържи вниманието, и го прави с търговска цел. Това никога не завършва добре за детето.“

Въпреки това някои приемат явлението с усмивка. След като историята на Джош стана популярна онлайн, изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман коментира накратко:

„Децата обожават гласовия режим на ChatGPT.“

Редактор: Мария Барабашка