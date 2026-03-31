Само 18% от децата в България се движат ежедневно, въпреки че препоръките на Световната здравна организация са за поне 60 минути физическа активност. Това показват данни от изследване, представено от педиатъра д-р Теа Александрова в ефира на „Здравей, България“. Статистиката сочи още, че 68% от подрастващите спортуват няколко пъти седмично, 11% – веднъж на седмица, а 3% се движат още по-рядко.

По думите ѝ, макар 70% от децата да спортуват поне веднъж месечно, това е далеч под необходимото за поддържане на добра форма. А липсата на движение вече дава отражение – България се нарежда на трето място в Европа и на пето в света по детско затлъстяване. Световната здравна организация е категорична в препоръките си: децата до 5-годишна възраст се нуждаят от 180 минути движение дневно, а тези между 5 и 17 години – от поне 60 минути физическа активност всеки ден.

Според изследването 36% от децата не спортуват, като основната причина – при 42% от тях, е липсата на желание. По думите на д-р Александрова това е пряко свързано със съвременния начин на живот. „Децата имат нужда да се движат, но ако ги оставим без насока, те избират най-лесното – телефоните, социалните мрежи и видеоигрите“, обясни тя.

Българските деца - на пето място по затлъстяване в Европа

Липсата на движение се свързва не само със затлъстяване, но и с нарастваща тревожност. Според специалиста физическата активност намалява напрежението и ограничава времето пред екраните, които влияят негативно върху психичното развитие. Учителят по физическо възпитание в 119 СУ Ирена Илиева отбелязва, че децата масово обичат часовете по спорт. „Много им се играе, екраните не могат да заменят движението. Децата го търсят“, категорична е тя.

Златната олимпийска медалистка Симона Дянкова сподели, че е започнала със спорта на 6 години под влияние на майка си, но в началото не е имала успех. „В един момент дори ми казаха: „Айде стига, явно няма да стане“, но тогава личното желание помогна и затова постигнах тези резултати“, разказа тя.

Данните показват ясна връзка между поведението на родителите и навиците на децата. Около 80% от децата, чиито родители спортуват активно, запазват този модел и в зряла възраст. „Най-лесно се възпитава с личен пример. Ако родителите са активни, шансът децата също да бъдат такива е много по-голям“, подчерта д-р Александрова.

В същото време специалистът предупреждава за друга крайност – прекомерното натоварване на децата с множество извънкласни дейности. „Когато детето има график като на възрастен – с уроци, спортове и занимания, то губи удоволствието от движението“, каза тя.

Според нея свободната игра, например - един час в парка, често е напълно достатъчна, за да покрие нуждите от физическа активност.

