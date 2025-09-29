България е на шесто място по затлъстяване в Европа и на пето сред децата. Това показват данните на Фондация „Коалиция затлъстяване”. За съжаление и прогнозите в тази посока не са обнадеждаващи. Според тях в следващото десетилетие затлъстяването при децата ще скочи до 60%.

„За съжаление за поредна година данните на ЕС показват, че България продължава да е на едно от първите места по сърдечно-съдова смъртност в Европа, както и по предотвратими заболявания от социално значим характер – сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, ендокринни, като диабет, бъбречни и други”, заяви здравният икономист Аркади Шарков.

По думите му всички тези заболявания са с натрупващ се ефект. Една немалка част от тях са свързани с начина на живот.

„Това, което често наричаме „балканска закуска“ – кафе и цигари, не е просто шега, а реален проблем. Добавяме и неблагоприятното въздействие от прекомерната консумация на захарни напитки. Особено тревожно е положението при подрастващите, които водят застоял начин на живот пред екрани и консумират редовно силно подсладени напитки. Всичко това води до редица негативни последствия в дългосрочен план”, каза Аркади Шарков.

Той обясни, че при този тип заболявания ефектът не е рязък и често не се забелязва навреме.

„Няма внезапна симптоматика, докато не се стигне до сериозни инциденти като сърдечен или мозъчен удар. А дотогава заболяването се развива „тихо”, обясни експертът.

Според данни от изследване, проведено преди няколко месеца, и на база на информация от Националната здравноосигурителна каса и НОИ:

- За 2024 г. медицинските разходи, свързани със затлъстяването и болестите, причинени от него, възлизат на около 260 млн. лв.

- Косвените разходи – отсъствия от работа, болнични, изплатени от НОИ – са около 170 млн. лв.

- Допълнителната загуба на производителност и разлика в доходите при прекъсване на работа се изчислява на около 540 млн. лв.

- А загубата на благосъстояние от годините живот с увреждане, говорим за над 12 млрд. лв. за 2024 г. загуби за икономиката и благосъстоянието в следствие на затлъстяването.

„Това са огромни средства, които не влизат в икономиката заради болест, отсъствия от работа и намалено качество на живот. Освен това, когато един човек се разболее, не страда само той – ангажира се цялата система: здравна, социална, но и неговото семейство, което често също е принудено да отсъства от работа, за да се грижи за него”, обясни експертът.

Днешната пресконференция имаше за цел да „удари камбаната“ – да алармира за тази „тиха пандемия“, която е почти невидима, за разлика от други по-осезаеми здравни кризи, обясни Шарков. Тази пандемия засяга особено подрастващото население.

„Утре ще предложим в парламента да се създаде на национална програма за превенция на затлъстяването и свързаните с него заболявания”, обясни Шарков.

Повече гледайте във видеото.