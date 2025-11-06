Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това стана ясно по време на извънреден брифинг, който негови членове дадоха пред Министерство на здравеопазването. В Съвета има 11 членове, като всички се оттеглят. Съветът беше създаден преди две години и половина с цел прозрачност на процеса по изграждането на бъдещото лечебно заведение.

Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение, както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание”. Това обясни проф. Иван Литвиненко, който е председтаел на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

„Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала и в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни, заяви той.

По думите му многократно членовете на Съвета са посочвали, че не само трябва да се изгради болница, но тя трябва и да се насити със съдържание. „Поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница – как да заработи, как да бъде финансово осигурена. Ясно е, че такава огромна структура при сегашния начин на заплащане по пътеки няма как да функционира – и всеки може да го пресметне”, подчерта той.

Проф. Литвиненко допълни, че са давани ясни сигнали, че още от първите дни трябва да се започне работа по осигуряване на персонал – да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната.

„Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. В крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса”, подчерта Литвиненко.

Председтаелят на Обществения съвет допълни: „Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим, чак когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски. Ние смятаме, че именно това е наше задължение. След като няма да можем да го осъществим, възниква и друг важен въпрос – идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетентности в областта на обществените финанси, проектирането, архитектурата и други”, изтъкна професорът.

Според него в екипа на Обществения съвет няма включени такива специалисти. „Но в продължение на повече от половин година в няколко поредни писма настоявахме да бъде включен поне един архитект – дори само като наблюдател в рамките на колектива, за да има представа как вървят нещата, дали се спазват нормалните етапи, и за да можем да реагираме при нужда. В крайна сметка - смятам, че за 5–6 месеца можеше да има поне елементарен отговор на нашето предложение. Ние дори бяхме предоставили кандидатура, придружена с необходимите документи и справка за компетентностите ѝ. Отговор обаче нямаме”, посочи той.

След обявявянето на решението им членовете на Обществения съвет бяха поканени на закрита среща със заместник-министъра на здравеопазването Добромира Карева и с директора на Здравната инвестиционна компания за изграждане на национална детска болница – Десислава Малинова. Тя продължи около 30 минути, но остана без съществен резутат.

По-късно от Министерство на здравеопазването изпратиха позиция до медиите, в която посочват, че министърът доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница.

Ето и пълния текст на позицията на ведомството:

Министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница.

Общественият съвет е форма на ангажиране на обществото с един чувствителен и дългоочакван национален проект. Министерството обаче прави уточнение, че консултативната функция на този орган не включва текущо оперативно докладване и контролни правомощия.

Проект с подобен мащаб изисква работа по множество паралелни линии и не позволява информиране след всяка проведена работна среща и оперативна дейност. Институционалната отчетност се осъществява по установения ред чрез регулярни срещи, предоставяне на официални документи, междинни резултати и публични етапи на изпълнение.

Формираните внушения за липса на прозрачност не допринасят за постигане на по-добър резултат и имат потенциала да засилят общественото недоверие към проект, който българските граждани очакват от години. Подобна нагласа не подпомага диалога, а отдалечава фокуса от реалната работа по изграждането на болницата – цел, която изисква обединяване на усилията, а не допълнително напрежение.

Изпълнението на проекта се движи в рамките на определените срокове, при спазване на Закона за обществените поръчки, Закона за здравето и приложимите технически и финансови правила. На този етап се работи паралелно по няколко ключови направления – официализиране на задание за проектиране, инфраструктурно обезпечаване, анализ на финансиране и провеждането на срещи с ръководители на лечебни заведения и педиатрични структури на територията на гр. София.

По отношение на искането за предварително предоставяне на техническото задание, Здравната инвестиционна компания за детска болница се съобразява с изричното становище на Агенцията по обществени поръчки, според което подобно действие противоречи на закона. Ограничението е нормативно, а не организационно, поради което не може да бъде интерпретирано като нежелание за прозрачност.

Проектът за Национална детска болница е дългосрочен. Не всички въпроси са финализирани, но напредъкът е измерим и проследим. Обществото ще продължава да бъде информирано на всеки ключов етап от реализацията на проекта.

Министерството на здравеопазването изразява признателност към членовете на Обществения съвет за вложеното време, експертизата и професионалния ангажимент в досегашната съвместна работа.

Малко по-късно през деня брифинг по казуса даде и изпълнителният директор на “Здравна инвестиционна компания за детска болница” Десислава Малинова, която представлява компанията за изграждането на Националната детска болница.

„Процесът по изграждането на Националната детска болница е вече във фаза 3. Тя предвижда проектиране и строителство на лечебното заведение. През 2025 година бяха приключени изключително важни документи, които поставиха основата и направиха рамката на това, което трябва да включва болницата, а именно педиатричните отделения, броят на леглата. Цялостната структура я имаме описана в трите документа, изготвени по договор за безвъзмездна помощ, сключен между „Здравна инвестиционна компания” и Европейската инвестиционна банка”, обясни тя.

Малинова изтъкна, че именно върху тези документи в момента се подготвя документацията за обществената поръчка за проектиране и авторски надзор. „До момента сме преминали през фазата на пазарно проучване, която е публично достъпна в Портала за обществени поръчки.

Следваме законовата рамка на Закона за обществените поръчки и подготвяме обявлението за обществена поръчка за проектиране и авторски надзор”, подчерта тя.

"Що се отнася до информацията, която се тиражира и нагнетява в обществото, мога да покажа писмен отговор във връзка с информацията, която Здравната инвестиционна компания може да предостави относно проекта за изграждане на Националната детска болница", заяви тя. Малинова обясни, че пазарното проучване вече е започнало и е публично и достъпно. „Това е отговор, който получихме от Агенцията по обществени поръчки във връзка със запитването на Обществения съвет за предоставяне на информация. Отговорът е категоричен — трябва да спазваме буквата на закона, да действаме законосъобразно и да осигурим равен достъп до информация. „Здравната инвестиционна компания” работи изцяло в съответствие със закона и няма как да предоставя информация, с която би се опорочил процесът по изграждането на детската болница”, категорична е Малинова.

Тя подчерта, че Общественият съвет е консултативен орган към Министерството на здравеопазването и не е част от „Здравната инвестиционна компания”, която е търговско дружество с принципал Министерството на здравеопазването. Процедурата все още не е открита. Следва да се има предвид, че възложителят носи пълна отговорност за законосъобразността на подготовката и провеждането ѝ.

Относно въпроса дали има разлика между заданието, което ще бъде обявено, и параметрите, заложени в анализа на консорциума - тя категорично отрече да има такива. „Заданието за проектиране е изцяло изготвено върху базата на документацията на компанията, която беше приета и потвърдена от Обществения съвет през май 2025 г. и верифицирана от министъра на здравеопазването през юни 2025 г. Няма разминаване, с едно единствено изключение — включена е възможността за изграждане на вертолетна площадка, която не беше част от първоначалното задание. Всички знаем, че въздушният достъп е един от най-бързите начини за оказване на спешна медицинска помощ”, подчерта тя.

Относно оставката на Обществения съвет тя не пожела да коментира конкретните причини. Но подчерта, че лично е изненада, че тази комуникация се случва пред медиите, тъй като винаги е действала прозрачно и проактивно в ролята си на изпълнителен директор с членовете на Съвета.

И отново изтъкна: „Няма промяна в броя на леглата, отделенията, клиниките и функционалността на бъдещата сграда — с изключение на добавената възможност за въздушен транспорт. Работата по проекта продължава. Етапът, на който се намираме, е предимно технически, така че липсата на Обществен съвет към момента не възпрепятства напредъка”.

Малинова изрази надежда, че през 2029 година България вече трябва да има своята Национална детска болница. „Ако процедурите протекат без обжалвания и забавяния, строителството ще приключи в края на 2028 г., а през 2029 г. болницата ще бъде оборудвана и въведена в експлоатация”, обясни тя.