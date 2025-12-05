Веган ресторант с постоянно пълни маси, но не само с вегани, е първото изцяло растително базирано заведение във Великобритания, спечелило звезда „Мишлен“ по-рано тази година. Около 95% от посетителите му ежедневно ядат месо или риба, споделя главният готвач и собственик Кърк Хауърт.

„Идеята се роди, след като промених начина, по който гледах на храната. Обучавал съм се и съм готвил в ресторанти със звезди „Мишлен“ по целия свят. Разболях се тежко и трябваше да спра да работя. Наложи се да се върна при баща ми, което е доста трудно, когато си живял сам толкова дълго време. Тогава започнах да поставям под въпрос храната, както и това, което самият аз консумирах", разказа Хауърт.

Той избягва етикета „веган“ и иска посетителите да оценяват ястията по вкус, а не заради дадена идея. „Вярвам, че ние готвим вкусна храна, и това е най-важното“, сподели шеф-готвачът.

Според него това е важен момент, защото показва промяна в начина, по който готвачите и кулинарните критици гледат на зеленчуците. За Кърг на първо място винаги трябва да бъде вкусът, но е важно ястието да изглежда красиво, защото това е първото, което хората виждат. "Опитваме се да направим някои от нашите ястия донякъде мистериозни – да скрием вкусове и текстури под сосове и други елементи“, казва собственикът на веган ресторанта.

Само около 3% от населението на Великобритания е изключило животинските продукти от менюто си. Ресторантът на Хауърт е резервиран до края на март.

„Не съм тук, за да казвам на хората как да се хранят. Тук съм, за да им покажа какво могат да изпитат, когато се хранят. Елате и опитайте, след това решете дали ви харесва, или не", призова собственикът на ресторанта.

Въпреки отличието от „Мишлен“, Хауърт няма планове да разширява бизнеса. Вместо това той се стреми да усъвършенства ресторанта и може би да спечели втора звезда.

Редактор: Ралица Атанасова