Затвор в Милано сервира гурме ястия, но не на лишените от свобода, а на посетителите на ресторанта.

Там затворниците готвят за гостите и ги обслужват. Ресторантът се казва „In Galera”, или „В затвора“.

Намира се в затвора Болате в Милано, Северна Италия.

Честър де Меса е излежал 11 години досега и му остават още 3.

„Много клиенти питат колко още му остава и какво престъпление е извършил. Нямаме право да говорим за това”, казва Честър.

В Италия затворът Болате в Милано е образцов, със средна степен на сигурност. Много затворници използват възможността да работят. В допълнение към ресторанта той разполага с кол център и работилница за стъкло. И концепцията работи. Само 2% от затворниците, които учат занаят в италианските затвори, извършват друго престъпление, за разлика от 70% от общата популация на нарушители.

Силвиа Полери казва, че ресторантът обединява хората. „Искаме ресторантът да покаже на клиентите, че затворниците са хора точно като тях. Тук те могат да докажат колко добре са способни да работят”, казва Силвиа.

Честър работи тук като сервитьор от 4 години и казва, че се чувства като нов човек, когато облича униформата си. „Искам да бъда добър в тази работа. И ми е приятно да разговарям с клиентите. Искам да им е хубаво и да са доволни, когато си тръгнат”, казва Честър.

Гурме ресторантът зад решетките е единствен по рода си в Италия и обикновено е напълно резервиран. След като преминат през охраната на входа, посетителите са настанени от затворник.

„In Galera” може и да няма звезди „Мишлен”, но е споменат в справочника му.

Менюто включва деликатеси като скариди богомолки и татаки от сьомга. Основното ястие започва от 24 евро. „In Galera” вече реализира печалба. Затворниците служители са на договор и печелят от 1300 до 2400 евро след данъци.

Тази година „In Galera” празнува десетата си годишнина и 10 години успех. Затворниците, които са работили тук, имат всичко необходимо за чудесен старт. Почти всеки от екипа планира да работи в гастрономията, щом бъде освободен.

Редактор: Ина Григорова