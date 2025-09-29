Снимка: АП/БТА
Това съобщи генералният директор на Международната агенция за атомна енергия Рафаел Гроси
Украинската атомна електроцентрала „Запорожие“ е без външно електроснабдяване от 6 дни. Това написа в публикация в „Екс“ генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, цитиран от "Ройтерс".
Гроси каза, че се е срещнал с украинския министър на външните работи Андрий Сибига във Варшава и двамата са обменили мнения относно атомната електроцентрала. Той добави, че МААЕ оказва помощ на работата за възстановяване на електроснабдяването.
Аецът в Южна Украйна е под руски контрол от началото на войната и всяка от двете страни многократно е обвинявала другата, че я обстрелва.Редактор: Ивайла Митева
