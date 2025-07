Прекъснати са всички външни електропроводи, снабдяващи Запорожката атомна електроцентрала в Украйна с ток за охладителните системи на реакторите, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение от днес на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

"Украинската Запорожка атомна електроцентрала бе лишена изцяло от външното си електроснабдяване в 17:36 ч. днес, за девети път в продължение на военния конфликт и за първи път от края на 2023 година", обяви МААЕ в публикация в социалната платформа "Екс".

Ukraine’s ZNPP lost all off-site power at 17:36 today, 9th time during military conflict and first since late 2023. The ZNPP currently relies on power from its emergency diesel generators, underlining extremely precarious nuclear safety situation, IAEA DG @rafaelmgrossi says. pic.twitter.com/P1r4f4U54q