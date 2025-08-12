Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което е бил предизвикан пожар. Това заяви, назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

Руски въздушен удар в Запорожие рани най-малко 19 души

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в Telegram.

Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

Редактор: Методи Георгиев