При руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от „Ройтерс“.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското външно министерство в публикация в „Екс“.

„Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради“, се добавя в публикацията.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в Запорожие.

„За съжаление, има жертви“, каза Зеленски. „Ето защо са необходими санкции, необходим е натиск“, добави той.

Необходима е сила – от страна на САЩ, на Европа, на всички страни по света, които искат мир и стабилност в международните отношения, каза още Зеленски.

Запорожие е на фронтовата линия на войната, която Русия започна срещу по-малкия си съсед през февруари 2022 година, отбелязва Ройтерс.

