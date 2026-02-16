Бившият министър на енергетиката на Украйна Херман Галущенко беше официално обвинен в пране на пари и участие в престъпна група в рамките на мащабното антикорупционно разследване около държавната ядрена компания "Енергоатом".

Toй е заподозрян в пране на пари и участие в организирана престъпна група. Според разследването през февруари 2021 г. по инициатива на членове на престъпна група е бил регистриран инвестиционен фонд на остров Ангила. Групата е разкрита през ноември 2025 година. Фондът трябвало да привлече около 100 милиона долара "инвестиции".

Начело на фонда е застанал гражданин на Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, който се занимавал с пране на пари. Сред "инвеститорите" във фонда фигурирало и семейството на заподозрения, посочват от Специализираната антикорупционна прокуратура. За да бъде прикрито участието на Галушченко, били създадени две компании на Маршаловите острови, включени в тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Като крайни бенефициенти на тези дружества били вписани бившата му съпруга и четирите му деца. Именно те "инвестирали" във фонда чрез закупуване на негови дялове, а членове на престъпната организация превеждали средства по сметките на фонда в три швейцарски банки от името на заподозрения.

По данни на Специализираната антикорупционна прокуратура парите били изпирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалути и фиктивни инвестиции във въпросния фонд. Установено е, че над 7,4 милиона долара са преведени по сметките на фонда, управляван от семейството на заподозрения. Освен това, над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро били предадени в брой или били директно преведени на семейството в Швейцария.

Част от тези средства били използвани за заплащане на обучението на децата му в престижни швейцарски учебни заведения и били депозирани по сметки на бившата му съпруга. Останалите средства били вложени в депозити, които генерирали допълнителни доходи за семейството и покривали лични разходи.

