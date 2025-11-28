Андрий Ермак, началникът на кабинета на президента на Украйна Володимир Зеленски, е подал оставка след акцията на антикорупционната комисия в дома му. Новината съобщи украинският президент, цитиран от Би Би Си.

54-годишният Ермак беше най-близкият съветник на Зеленски през цялата пълномащабна война с Русия, но е под все по-голям натиск заради корупционния скандал, въпреки че не е бил обвиняван в каквито и да било неправомерни действия.

Антикорупционната комисия на Украйна претърси апартамента му в правителствения квартал на Киев рано в петък, а Ермак заяви в социалните мрежи, че има пълно съдействие от негова страна.

Антикорупционната комисия претърсва офисите на ръководителя на администрацията на Зеленски

Той се разследва от Националното бюро за борба с корупцията на Украйна по дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“. Това е най-голямото корупционно разследване по време на президентството на Зеленски.

Повдигнати са обвинения на 8 заподозрени, а един от тях е Тимур Миндич, близък сътрудник на президента, който е смятан за ръководител на схемата.

Зеленски наскоро назначи началника на кабинета си да води ключови преговори през следващите дни, след като президентът на САЩ Тръмп започна нова инициатива за прекратяване на войната с Русия.

„Благодарен съм на Андрий, че позицията на Украйна на преговорния фронт винаги беше представяна така, както трябва: тя винаги беше патриотична“, каза украинският лидер в обръщение в Киев в петък.

„Но искам да няма слухове и спекулации. По отношение на нов ръководител на кабинета - утре ще проведа консултации с тези, които биха могли да оглавят тази институция. Когато цялото внимание е насочено към дипломацията и отбраната във време на война, е необходима вътрешна сила”, смята Зеленски.

Редактор: Ивайла Митева