Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (NABU) провежда обиски в офисите на ръководителя на администрацията на президента Володимир Зеленски, Андрий Ермак, съобщи „Киев Индипендънт“.

Ермак се разследва от NABU по корупционно дело, свързано с държавния монопол в ядрената енергетика „Енергоатом“ – най-голямото корупционно разследване по време на президентството на Зеленски. Повдигнати са обвинения на осем заподозрени, а един от тях е Тимур Миндич, близък сътрудник на президента, който е смятан за ръководител на схемата.

Ермак е изправен пред призиви да подаде оставка, но Зеленски отказва да го освободи и вместо това го назначи да води мирните преговори.

Една от луксозните къщи в близост до Киев, финансирана чрез корупционната схема на „Енергоатом“, е била предназначена за Ермак, съобщи източник от правоохранителните органи.

Медийният сайт Ukrainska Pravda съобщи на 24 ноември, че Ермак е замесен в корупционния скандал, като разследващите го наричат „Али Баба“.

Главният антикорупционен прокурор на Украйна - Олександър Клименко, заяви през ноември, че според разследващите Али Баба провежда срещи и възлага задачи на правоохранителните органи, за да осигури преследването на детективите на NABU и антикорупционните прокурори.

Редактор: Цветина Петкова