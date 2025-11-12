Украинският президент Володимир Зеленски призова министрите на правосъдието и енергетиката да бъдат уволнени и заяви, че подкрепя службите за борба с корупцията в разследването им за злоупотреби в енергийния сектор, предаде "Ройтерс".

"Най-напред трябва да има максимална прозрачност в енергийния сектор, в абсолютно всички процеси", каза Зеленски във видеообръщение. "Сега е много трудно за всички в Украйна. Абсолютно ненормално е все още да има някакви схеми в енергийния сектор", добави украинският лидер.

Зеленски: Всички замесени в корупция ще бъдат държани отговорни

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) вчера съобщи, че е разкрило голяма корупционна схема в енергетиката, чрез която са изпрани близо 100 млн. долара.

Министерският съвет на Украйна взе решение да отстрани временно от длъжност министъра на правосъдието Герман Галушченко на фона на разследването на разразилия се голям корупционен скандал.

Разследва се престъпна парична схема за 100 млн. долара в Украйна

Галушченко написа във Facebook, че подкрепя това решение на Министерския съвет, което той дефинира като един "цивилизован и подходящ сценарий". Той се зарече, че ще се защитава срещу обвиненията, без да оповестява повече подробности, свързани с тях.

По-късно през деня министърката на енергетиката Свитлана Гринчук обяви, че е подала оставка, предаде "Ройтерс".

В изявление във Facebook тя отрече да е извършила нещо нередно.

