Националното бюро за борба с корупцията в Украйна обяви, че разследва мащабна престъпна схема на стойност 100 милиона долара в енергийния сектор на страната. Антикорупционното бюро, независещо от правителството, обяви, че зад схемата стои високопоставена престъпна организация. Тя е ръководена от бизнесмен и включва бивш съветник на министъра на енергетиката, ръководителя на отдела за сигурност на ядрената енергия на компания „Енергоатом” и 4 административни служители.

Уточнява се, че контрагентите на „Енергоатом” са били принудени да плащат подкупи в размер на 10-15%, за да избегнат блокиране на плащанията за услуги или стоки и загубата на статута им на доставчици.

„Всяка ефективна мярка срещу корупцията е изключително необходима. „Енергоатом" осигурява най-голямата част от енергията, произваждана в Украйна в момента. Прозрачността в компанията е приоритет. В енергетиката, както и във всяка друга индустрия, всеки, който е участвал в схемите, трябва да получи ясен процедурен отговор. Трябва да има присъди”, коментира украинският президент Володимир Зеленски.

Редактор: Ралица Атанасова