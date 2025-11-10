Всички замесени в корупция ще бъдат държани отговорни, заяви украинският президент Володимир Зеленски. Той обеща, че националната атомна електрическа компания ще бъде прочистена от корупционни схеми, предаде "Ройтерс".

"Всички, създали корупционна схема, трябва да получат ясен законов отговор. Трябва да има наказателни присъди", подчерта Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той направи това изявление в коментар за разследването на корупция в украинския енергиен сектор.

Токът в Киев спря по време на интервю на Зеленски

"Необходима е неизбежност на наказанието. "Енергоатом" в момента осигурява по-голямата част от електропроизводството на Украйна. Чистотата в компанията е приоритет. Също както е в енергийния сектор като цяло и във всяка индустрия", добави той.

Редактор: Ивайла Митева