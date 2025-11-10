Прекъсване на електричеството по време на интервю на украинския президент Володимир Зеленски.

Той разговаряше с кореспондента на британския вестник Guardian в Киев, когато изведнъж стана тъмно. Секунди след това лампите отново се запалиха.

От началото на руската инвазия преди почти 4 години, Москва непрекъснато атакува енергийния сектор на страната.

Честите нападения срещу инфраструктурата предизвикаха спирания на тока и въвеждане на режим.

