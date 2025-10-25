Снимка: БГНЕС/ЕПА
Ударите са повредили жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка и магазин
Трима души бяха убити и 17 ранени при руски удари срещу Украйна тази нощ. В Киев има една жертва и 10 ранени, казват местните власти.
Русия е използвала балистични ракети, съобщи военната администрация на града. На няколко места избухнаха големи пожари, както от преки попадения, така и от свалени ракети и дронове. Другите два фатални случая са от Днепропетровска област.
Руски удар остави без ток части от Северна Украйна
Там ударите са повредили жилищни сгради, частни домове, стопанска постройка и магазин. В Русия, Министерството на отбраната заяви, че нейните противовъздушни отбранителни системи са свалили 121 украински дрона над Русия през нощта.Редактор: Цветина Петкова
