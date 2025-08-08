Швейцария ще продължи търговските преговори със Съединените щати, обяви президентът на европейската страна Карин Келер - Зутер. Изказването беше направено, след като Доналд Тръмп обяви изненадващо високи мита от 39 на сто върху швейцарските стоки.

Новите ставки влязоха в сила в четвъртък, а посещението на швейцарска делегация във Вашингтон ден по-рано не доведе до резултат. Митата повдигат сериозни опасения за експортно ориентираната икономика на Швейцария.

Швейцария заседава извънредно заради високите американски мита

Освен за часовници, висококачествени сирена и шоколади, САЩ са също и най-големият пазар за швейцарски фармацевтични продукти, въпреки че износът им в момента не е обхванат от ставките.

„Това е шокиращо. Лично аз започвам да мисля за бойкотиране на пътуванията до Съединените щати. Защо и ние да не направим същото, което правят те, и да въведем допълнителен данък за техните продукти?”, попита Шатал Шандел, която живее в Женева.

„Милиарди долари ще започнат да прииждат в САЩ“: По-високите мита на Тръмп влязоха в сила

„За да смекчим шока, вече леко намалихме производството на сирене. Това означава, че производителите ще загубят приходи. Ако трябва да разширим дейността си на други пазари, ще го направим, но не можем да заменим пазар като САЩ за една нощ”, посочи производителят на сирене Антони Марго.

Редактор: Дарина Методиева