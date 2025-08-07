Снимка: iStock
39-процентната ставка е една от най-високите, наложени на страни, търгуващи със САЩ
Швейцария ще проведе извънредно заседание, след като високопоставени представители не успяха да убедят правителството на американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон да не налага 39-процентни мита върху швейцарски стоки.
Тази ставка е една от най-високите, наложени на страни, търгуващи със Съединените щати, и застрашава цели сектори от икономиката. Сред тях са часовникарството, индустриалните машини и производството на шоколад и сирене.
„След заседанието ще бъде направено изявление“, съобщи правителството в X, цитирано от АФП.
Швейцарският президент обсъди въпроса за американските мита с Марко Рубио
Швейцарският президент Карин Келер-Сътър и министърът на икономиката Ги Пармелин заминаха за САЩ, но успяха да се срещнат само с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, а не с Тръмп. След срещата Келер-Сътър говори само за „много приятелски и отворен обмен по общи въпроси“.
Швейцария е особено засегната от новите американски мита върху продукти от десетки икономики, които влязоха в сила днес. Конкурентите на швейцарските компании в ЕС ще бъдат облагани с 15% данък, а тези от Обединеното кралство – само с 10%.
Вълната от американски мита не засяга сектори, които са обект на отделни разследвания от страна на САЩ, като фармацевтичната промишленост, която е ключов сектор за Швейцария. Това заплашва десетки хиляди работни места в алпийската страна. Тръмп оправда действията си, които изненадаха напълно швейцарските власти, с факта, че Швейцария има търговски излишък от няколко десетки милиарда долара спрямо САЩ.Редактор: Габриела Винарова
