Швейцария ще проведе извънредно заседание, след като високопоставени представители не успяха да убедят правителството на американския президент Доналд Тръмп във Вашингтон да не налага 39-процентни мита върху швейцарски стоки.

Тази ставка е една от най-високите, наложени на страни, търгуващи със Съединените щати, и застрашава цели сектори от икономиката. Сред тях са часовникарството, индустриалните машини и производството на шоколад и сирене.

„След заседанието ще бъде направено изявление“, съобщи правителството в X, цитирано от АФП.

Швейцарският президент обсъди въпроса за американските мита с Марко Рубио

Швейцарският президент Карин Келер-Сътър и министърът на икономиката Ги Пармелин заминаха за САЩ, но успяха да се срещнат само с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, а не с Тръмп. След срещата Келер-Сътър говори само за „много приятелски и отворен обмен по общи въпроси“.

Швейцария е особено засегната от новите американски мита върху продукти от десетки икономики, които влязоха в сила днес. Конкурентите на швейцарските компании в ЕС ще бъдат облагани с 15% данък, а тези от Обединеното кралство – само с 10%.

Вълната от американски мита не засяга сектори, които са обект на отделни разследвания от страна на САЩ, като фармацевтичната промишленост, която е ключов сектор за Швейцария. Това заплашва десетки хиляди работни места в алпийската страна. Тръмп оправда действията си, които изненадаха напълно швейцарските власти, с факта, че Швейцария има търговски излишък от няколко десетки милиарда долара спрямо САЩ.

