Посетителите на петзвезден хотел в Порт Дъглас, Североизточна Австралия, преживяха необичайна изненада през уикенда, когато млад крокодил реши да си вземе освежаваща баня в хотелския басейн — само на метри от почиващите.
Average Australian holiday.— Alexandra Marshall (@ellymelly) October 19, 2025
Crocodile in the Sheraton pool. pic.twitter.com/Dd8lK90DUL
Видео, публикувано в TikTok от Лиза Келър, показва как малкото влечуто спокойно лежи на дъното на басейна, докато туристите около него се излежават на шезлонгите и се наслаждават на слънцето.
„Не искам да всявам паника, но има крокодил в басейна на хотела“, казва Келър във видеото и добавя с изненада: „Никой дори не обръща внимание.“
A baby crocodile has been snapped chilling out at the bottom of a pool at a luxury resort in Far North Queensland.— 10 News Queensland (@10NewsQLD) October 19, 2025
The video posted to TikTok shows the unexpected visitor making itself at home in the lagoon-style pool at the Sheraton Mirage in Port Douglas on Saturday afternoon.… pic.twitter.com/Pn3EpzcYgr
Управителят Джоузеф Америо съобщи, че животното е било забелязано рано сутринта в събота, след което басейнът незабавно е бил затворен и обезопасен. По-късно същия ден служители на отдела за дива природа в щата Куинсланд са заловили и премахнали неканения гост.
„В нито един момент гостите и крокодилът не са били заедно във водата“, увери Америо.
Според експерти в северните райони на Австралия обитават над 100 000 соленоводни и по-малко агресивни сладководни крокодила. Въпреки че присъствието им не е необичайно за региона, появата на един от тях в хотелски басейн е събитие, което дори и най-опитните туристи не виждат всеки ден.Редактор: Дарина Методиева
