Няма издирвани българи в района на бедствието в Тибет и Непал. В момента се подготвя полет, който да евакуира група туристи от засегнатата зона, сред които са и 15 български граждани.

Междувременно наша сънародничка вече се завърна в България. Тя е в добро състояние, а за прибирането ѝ съдействал българският консул в Пекин. Жената била част от туристическа група, която по чудо се разминава с трагедията.

Пред NOVA съпругът ѝ Танчо Михайлов разказа, че тя била на екскурзия в района, когато бедствието блокирало туристите за около денонощие и половина. "На 13 август замина за Катманду, на 15 - за Тибет. На обратния път, няколко часа преди да мине на граничния пункт, се случи тази трагедия. Те бяха блокирани за едно денонощие и половина", разказа той.

По думите му туристите били разделени в две групи. Предната група се намирала непосредствено на граничния пункт, когато била пометена от стихията. "Всички са официално в неизвестност - около 80 човека. За съжаление, хората нямат шанс", смята Михайлов.

Няма имена на български граждани в списъка на изчезналите в Непал

Той сподели, че съпругата му се чувства физически изтощена. "Чисто физически не е много добре, все пак 2 седмици е била на много висока надморска височина - 4 000-5 000 м над морското равнище. В момента се чувства отпаднала", добави мъжът.

Редактор: Ивайла Маринова