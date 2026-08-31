Няма имена на български граждани в списъка на изчезналите в Непал, сочат данните на Информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район. Открита е една наша сънародничка, която по-рано беше издирвана от мъжа си.

Същевременно със съдействието на посолството на България в Делхи на друга българка - Сузана Алексиева, е издаден временен документ за пътуване от представителство на държава членка на ЕС в Непал.

През изминалите дни след бедствието в Непал представителството ни в Пекин беше в постоянен контакт с китайските власти и с организираната туристическа група от 15 български граждани, както и с партньорската местна туристическа агенция. Към момента групата се придвижва сухопътно до Лхаса, като на 1 септември им предстои полет от Лхаса до Катманду, откъдето да се прибере по план до България.

Спасителната операция в Непал продължава, стотици са блокирани под земята

От МВнР предупреждават, че в граничния район между Тибет и Непал са възможни вторични наводнения през следващите дни. Външното ни министерство препоръчва на българските граждани, пътуващи самостоятелно или организирано, стриктно да спазват указанията на местните власти и да не предприемат никакви пътувания в близост до засегнатите райони.

Над 900 са загиналите, а 4 247 все още са в неизвестност след опустошителното бедствие в Хималаите.

Редактор: Ина Григорова