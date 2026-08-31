Непал засили спасителната операция след опустошителното бедствие в Хималаите. Близо 800 са загиналите, а повече от 2500 остават в неизвестност.

Стотици от изчезналите се смятат за блокирани в тунелите на водно-електрическа централа. Спасителни екипи, включително от Китай и Индия, се опитват да достигнат до хората под земята. Двама души вече са извадени живи. Екипите продължават да разчистват калта и отломките в района.

Над 800 са жертвите на катастрофалните наводнения в Непал и Китай

Междувременно стана ясно, че още през май Непал е поискал от Китай повече данни за ледниковите рискове и водните нива. Според непалските представители получената информация не била достатъчна. Пекин обаче отвърна, че предоставял данните своевременно.

Редактор: Дарина Методиева