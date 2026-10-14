Световни лидери, католици от цял свят и висши кардинали във Ватикана отправиха молитви за папа Лъв XIV. Това се случва, след като лекари съобщиха, че 71-годишният понтифик е диагностициран с рак на белия дроб. При операция беше отстранена част от десния му бял дроб.

Новината предизвика шок, тъй като папата е смятан за сравнително млад и енергичен за глава на Католическата църква. Той беше избран през май 2025 г.

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Кардинал Луис Антонио Тагле отслужи литургия на площад „Свети Петър“ във Ватикана по повод 10-ата годишнина от апостолическото увещание Amoris Laetitia на 14 октомври. Миналата седмица Лъв XIV одобри назначаването му за декан на Колегията на кардиналите. Така за първи път духовник от Азия заема тази висша длъжност.

По време на литургията беше отправена специална молитва за здравето на папа Лъв XIV, който е в болница след операцията.

PANALANGIN PARA KAY POPE LEO Pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang misa sa St. Peter’s Square sa Vatican City para sa ika-10 anibersaryo ng apostolic exhortation na Amoris Laetitia ngayong Miyerkules, Oct. 14. Kasama sa misa ang espesyal na panalangin para sa kalusugan ni Pope Leo, na nasa ospital matapos sumailalim sa lung surgery. | via Reuters — News5 (@News5PH) October 14, 2026

Лъв XIV бе диагностициран във вторник с белодробен аденокарцином - най-често срещаната форма на рак на белия дроб. Диагнозата е поставена след операция, при която лекарите отстраняват долния дял на десния му бял дроб. От Ватикана съобщиха, че папата е прекарал спокойна нощ в болницата. Очаква се по-късно днес да бъде предоставена допълнителна информация за състоянието му.

Понтификът беше приет в римската болница „Джемели“, след като при скорошен рутинен медицински преглед лекарите открили образувание в белия му дроб.

Папа Лъв XIV премина през успешна белодробна операция

Операцията продължила около 90 минути и приключила без усложнения. Това съобщиха във вторник вечерта водещият хирург Стефано Маргаритора и личният лекар на папата Луиджи Карбоне. По думите им е отстранен целият долен дял на десния бял дроб с цел премахване на всички ракови тъкани. Ватиканът не е съобщил размера на тумора и дали заболяването се е разпространило към близките лимфни възли. Тези фактори са от ключово значение за определяне на прогнозата.

Лъв XIV е сравнително млад за църковен лидер. Той обича спорта, включително тениса, и няма публично известни данни да е пушач или да е имал скорошни здравословни проблеми.

От Ватикана съобщиха по-рано през седмицата, че се очаква папата да остане в болница около седмица. Всички негови публични ангажименти са отменени до 20 октомври.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че той и съпругата му Жанет се молят за папата, който е роден в Чикаго. „Нека Господ му даде сила, а Светият дух да напътства медицинските специалисти, които се грижат за Светия отец“, написа Рубио в социалната мрежа X. Той се срещна с Лъв XIV във Ватикана през май.

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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също пожела бързо възстановяване на понтифика.

I want to express my best wishes to @Pontifex following his surgery yesterday. His serenity and strength are an inspiration for all of us. We hope for his full and speedy recovery. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 14, 2026

„Неговото спокойствие и сила са вдъхновение за всички нас. Надяваме се на пълното му и бързо възстановяване“, написа тя в X.

Редактор: Георги Иванов