Главата на Римокатолическата църква и неговият по-голям брат Луис Превост са изправени едновременно пред тежки онкологични диагнози. „Продължаваме да се молим за двамата и да запазваме надеждата“, сподели съпругата на по-големия брат на папата Дебора Превост.

Новината идва след официалното съобщение, че самият папа Лъв XIV, чието рождено име е Робърт Франсис Превост, е диагностициран с рак на белия дроб. Вчера 71-годишният папа претърпя успешна операция в болница в Рим на малко образувание в белия дроб. От Ватикана съобщиха, че диагнозата на понтифика е аденокарцином. Малкият възел в белия му дроб е бил открит на ранен етап по време на рутинен преглед.

Обявиха кога ще бъде опериран папа Лъв XIV

Очаква се папа Лъв XIV да остане около седмица в лечебното заведение, за да се възстанови. Всичките му публични ангажименти са отменени до 20 октомври.

В същото време неговият 74-годишен брат Луис Превост, който живее във Флорида, се лекува в клиника от множествен миелом. Заболяването е вид рак на кръвта, който засяга костния мозък и производството на кръвни клетки. Мъжът бил диагностициран за първи път през 2017 г., а през 2019 г. се е подложил на лечение със стволови клетки. След това заболяването останало под контрол за продължителен период.

Към момента не се съобщават повече подробности за настоящото състояние на Луис. Двамата братя разговаряли миналата седмица. „Той се обади, за да ни каже какво предстои”, разказа съпругата на брата относно разговора им с понтифика. Тя допълни, че все още не знае как точно се чувства папата след претърпяната хирургическа интервенция.

Редактор: Мария Барабашка